Șase muncitori au fost răniți după ce au căzut de la înălțime pe un șantier din Chișinău

Olaf Scholz a declarat miercuri, în cadrul unei vizite la Chişinău, că Germania va sprijini Republica Moldova pe calea sa europeană, în contextul războiului din Ucraina. „Ştim că actorii proruşi şi Rusia încearcă să destabilizeze ţara dumneavoastră, mai ales pe fundalul alegerilor prezidenţiale", a declarat Scholz. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cancelarul a vorbit şi …