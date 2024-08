Corespondență // O tiflă la adresa Ungariei: UE a mutat reuniunile importante la Bruxelles

11:50

Valurile de caniculă din Europa, care devine mai puternice, mai frecvente și mai lungi de la an, la an, au ucis zeci de mii de oameni în ultimii ani, iar cercetătorii constată că rata de mortalitate este disproporționat de mare între cei care trăiesc în sărăcie, relatează cotidianul The Guardian, citând studii recente din Spania.