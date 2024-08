Republica Moldova are noi șefi! Decretele, semnate de Maia Sandu

06:50

Satoshi, Dara, Magnat și Feoctist au lansat împreună piesa „Cer Senin", dedicată celor 33 de ani de la Proclamarea Independenței Republicii Moldova. Artiștii au compus versurile și melodia pentru a celebra acest moment istoric, declarând: "Dacă m-oi ascunde-n umbră, am s-o fac sub tricolor". Dara a subliniat într-o postare pe Instagram că această piesă este […]