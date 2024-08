(Video) Un cadou special pentru Moldova: Satoshi, Dara, Magnat și Feoctist au lansat o piesă specială cu ocazia Zilei Independenței

Satoshi, Dara, Magnat și Feoctist au lansat împreună piesa „Cer Senin”, dedicată celor 33 de ani de la Proclamarea Independenței Republicii Moldova. Artiștii au compus versurile și melodia pentru a celebra acest moment istoric, declarând: “Dacă m-oi ascunde-n umbră, am s-o fac sub tricolor”. Dara a subliniat într-o postare pe Instagram că această piesă este […] Articolul (Video) Un cadou special pentru Moldova: Satoshi, Dara, Magnat și Feoctist au lansat o piesă specială cu ocazia Zilei Independenței apare prima dată în ea.md.

