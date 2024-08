Republicii Moldova se împrumută cu 200 milioane de euro pentru extinderea și reabilitarea pădurilor

14:40

Autoritățile de la Comrat sfidează din nou Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit unui ordin al Direcției generale a educației din Găgăuzia, care a intrat în posesia NM, în cadrul primei lecții din noul an școlar, profesorii vor trebui să discute cu elevii despre obținerea statutului de autonomie de către autonomia găgăuză. Asta deși, anterior, […]