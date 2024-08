Aproape 2 700 cazuri de Covid-19, doar săptămâna trecută. Nemerenco prognozează o scădere a infecțiilor

12:30

Președinta Maia Sandu a contractat virusul Covid-19 și se va afla în izolare în următoarele câteva zile. Astfel, șefa statului nu va putea participa la evenimentele consacrate Zilei Independenței Republicii Moldova, care se vor desfășura în data de 26 și 27 august. Precizările au fost făcute de aceasta într-o transmisiune live pe Facebook. „Eu din […]