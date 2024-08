Moldova negociază un contract fabulos de finanțare cu o bancă europeană privind extinderea și reabilitarea pădurilor pe teritoriul național

11:30

Republica Moldova continuă să fie un stat dependent de remitențele conaționalilor noștri care muncesc peste hotare. Tendința se va păstra și ân acest an, iar potrivit datelor BNM, moldovenii din străinătate au transferat acasă în șapte luni ale acestui an 1,089 miliarde de dolari În luna iulie a acestui an, transferurile în valută au atins ... Și în 2024, Moldova dependentă de remitențe – Câți bani au transferat moldovenii, în șapte luni ale acestui an