MOLDOVA INTENȚIONEAZĂ SĂ DESCHIDĂ O AMBASADĂ ÎN KAZAHSTAN
Infotag, 28 august 2024 14:30
MOLDOVA INTENȚIONEAZĂ SĂ DESCHIDĂ O AMBASADĂ ÎN KAZAHSTAN
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