Monumentul lui Kotovski, valoros pentru patrimoniul național? Prodan: „Trebuie păstrat”

Armata rusă a atacat cu rachete mai multe zone din Ucraina în dimineața de 26 august. Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar altele patru – rănite. De asemenea, compania de stat „Ukrenergo" a anunțat deconectări de lumină de urgență în toată țara, din cauza bombardamentelor. În această dimineață, pe întreg teritoriul Ucrainei a […]