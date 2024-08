Sărbătoare importantă. Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului

12:00

„Pornim la drum plini de energie, emoție și speranță, mândri de începuturile noastre, de oamenii dragi alături de care ne-am ridicat împotriva corupției și a oligarhilor și am început să ne facem auzită vocea”. Declarația aparține candidatului la prezidențiale, Andrei Năstase, care a publicat discursul integral de la evenimentul de constituire a grupului de inițiativă în susținerea sa. Discursul candidatului:„Dragi concetățeni, dragi prieteni care ați venit astăzi alături de mine,Permiteți-mi să încep prin a-mi exprima recunoștința față de toți cei care au contribuit la realizarea acestui moment. Astăzi, suntem împreună pentru a scrie o nouă filă în istoria Republicii Moldova, la fel cum am făcut în trecut, în lupta noastră împotriva oligarhilor. Vreau să vă mulțumesc pentru curajul dumneavoastră, pentru faptul că vă implicați în acest proces, pentru faptul că ați ales să vă dedicați Moldovei și oamenilor săi. Intrăm într-o competiție cu un adversar care deține toate pârghiile puterii și care nu se sfiește să ne taie accesul la presă, să ne blocheze, să ne jignească și să inventeze minciuni pentru a ne denigra, dar și într-o luptă cu oligarhii care râvnesc să revină la putere cu orice preț, profitând de incompetența și neputința guvernării de a face ordine, dreptate și o viață mai bună oamenilor.Vă mulțumesc pentru că ați ales să spuneți adevărul, să nu vă fie frică, să vă asumați această luptă și să îi convingeți pe cetățenii Moldovei că propaganda guvernării nu ține loc nici de reforme, nici de locuri de muncă bine plătite, nici de hrană, nici de condiții mai bune de viață! Acum 9 ani, când am pornit protestele în stradă, după ce toată lumea văzuse cum dispar miliardele din țară, eram puțini la început. Au fost ani în care ne-am luptat și văd și azi, aici, oameni care au fost în stradă cu mine. Din păcate mulți dintre noi, alte zeci și sute de mii au fost nevoiți să plece peste hotare în acești ani, alții însă nici în viață nu mai sunt. Atunci am fost singurii care au avut curajul să spună NU hoției, NU oligarhilor, NU unui sistem construit doar pentru a jefui țara. Îmi amintesc cum, în acele vremuri, nimeni nu ne acorda vreo șansă. Ne priveau cu dispreț, ca pe niște oameni fără speranță. Cu toate acestea, noi ne-am urmat visul, am continuat să luptăm și am ajuns acolo unde am crezut că este capătul. Astăzi, însă, realizăm că acel capăt este încă departe. Actuala guvernare nu doar că a nesocotit munca noastră, dar și sacrificiile pe care le-am făcut pentru a elibera țara de influențele corupte ale oligarhilor. Am reușit să-i alungăm, dar schemele și hoțiile lor au rămas, ba chiar au prosperat sub conducerea PAS. De aceea, avem datoria de a duce schimbarea până la capăt, când cetățenii Moldovei vor trăi mai bine cu adevărat și vor fi tratați cu respect. În această dimineață am citit o analiză care arată că de la independență încoace au plecat din țară 1,5 milioane de moldoveni. În 8 din acești 33 de ani, actuala președinte a fost la guvernare, cu partide din care a făcut parte sau pe care le-a condus și le conduce. Cei vinovați de acest genocid sunt cei care au condus țara în acești ani. Dar și mai trist e că cei mai mulți au plecat chiar în perioada actualei guvernări a Maiei Sandu si a partidului ei de incompetenți, direct responsabili de distrugerea a zeci de mii de familii prin separarea lor, de toți copiii lăsați acasă de părinții care au plecat disperați să muncească în străinătate. Dacă aceștia ar avea suflet, dacă ar înțelege valoarea familiei, ar avea bun simț și nu ar mai pretinde la putere, la un nou mandat de președinte în care să își bată joc de aceste familii, să vândă Moldova pe bucăți, să tranzacționeze geopolitic pământul acestei țări. De oameni nu le pasă și de aceea nu face nimic pentru ei. Înțelegeți acum ce e cu susținerea externă? De ce oamenii nu simt nimic bun din toate aceste finanțări externe? Pentru că totul ce face guvernarea o face doar pentru interese politice și geopolitice, nu pentru oameni.De aceea, dacă oamenii vor continua să creadă minciunile guvernării, vom ajunge cu toții să plecăm din țară în următorii ani, de Moldova va rămâne doar numele, iar în țară vor rămâne doar Maia Sandu, verișoarele ei, Spanu și incompetenții din guvernarea PAS. Asta dorim noi Moldovei la 33 de ani de independență? Pe ei nu îi interesează să ajute oamenii din această țară, de acasă și din diasporă. Pe ei îi interesează să controleze acest pământ și să-l tranzacționeze geopolitic. Cred ca acum e momentul în care trebuie să ne trezim cu toții la realitate și să înțelegem cât de importante sunt alegerile care urmează și să dăm un vot pentru reconstrucția Moldovei, nu pentru dispariția ei.Ați alungat tinerii din țară, iar pe bătrâni i-ați lăsat la mila lui Șor. Niciodată nu aș fi revenit în politică dacă lucrurile ar fi mers bine, am fi avut dreptatea și viața mai bună promise de actuala președinte și echipa sa de oengiști și dacă nu aș fi simțit determinarea voastră de a lupta din nou pentru a curăța această țară de incompetenți, bandiți și hoți. Mă cunoașteți bine; sunt un om dedicat valorilor mele, iar pentru mine nu există un obiectiv mai important decât restabilirea demnității și bunăstării Moldovei, pierdute atât sub un regim oligarhic cleptocratic, dar și mai grav, sub actuala guvernare incompetentă. Da, este momentul să spunem lucrurilor pe nume: Maia Sandu i-a folosit pe toți cei care au crezut în dreptate și în adevăr, i-a folosit pe toți cei care au crezut în dorința ei de a reforma din temelii instituțiile statului, de a combate corupția și sărăcia. Majoritatea am crezut că ea va schimba lucrurile în bine, că îi va pune pe oligarhi acolo unde le e locul, că va îmbunătăți sistemul de sănătate, sistemul de învățământ, că va scoate Moldova din sărăcie și permanentă criză.Minciuna are picioare scurte și adevărul iese mereu la iveală! Noi știm aceste lucruri și de aceea suntem azi aici, să pornim pe un nou drum, să câștigăm președinția Moldovei și să împlinim așteptările oamenilor, să creăm condiții în țară pentru ca fiecare cetățean să poată trăi decent aici, acasă! Eu mi-am dedicat o mare parte din viață luptei pentru adevăr, pentru corectitudine, pentru un trai mai bun. Sunt și rămân un om dedicat oamenilor și Moldovei în primul rând! Acesta este crezul meu și el îmi dă puterea și energia să lupt în continuare pentru Moldova și oamenii săi! Cred că Moldova are nevoie de un președinte DEDICAT! Dragi concetățeni, Candidez la funcția de președinte al Republicii Moldova pentru a-mi dedica următorii ani reconstrucției țării noastre. Voi fi un președinte dedicat ordinii, dedicat dreptății și bunăstării!Aceștia sunt cei trei piloni fundamentali pentru ca cetățenii să trăiască în siguranță și demnitate în propria lor țară, în care legea e lege pentru toți. Voi lupta cu toată forța împotriva sărăciei și corupției! Voi face alfel decât a făcut Dodon și decât face acum Maia Sandu, care întoarce capul și se face că nu vede corupția din interiorul PAS și guvernare, și nici nu o să îmi fie frică să îi aduc pe oligarhii vinovați, în cătușe. Funcția de șef al statului îmi oferă puterea de a mobiliza instituțiile statului să acționeze în interesul justiției. Voi rămâne mereu dedicat tradiției și familiei, grijii pentru acestea și pentru copii noștri, care din păcate au ajuns să se nască mai mult prin străinătăți decât în țară. Nimic nu mă va determina vreodată să-mi trădez valorile, iubirea pentru familie și credința neamului nostru.Nu putem construi o țară dacă oamenii pleacă de aici. În mandatul Maiei Sandu au plecat 220 000 de oameni. Dacă lăsăm lucrurile așa, Maia Sandu va conduce un stat fără cetățeni. Aici o să rămână doar membri PAS care pot continua schemele de corupție și pot face venituri ilicite. Vor ajunge să nu mai aibă de la cine fura și vor fura unii de la alții! Moldova trebuie construită în jurul familiilor sale. Moldova trebuie să ajungă o familie mai mare, care să stea unită la bine și la greu. Moldovenii ne demonstrează zi de zi că ei nu își uită rădăcinile și că știu că oriunde s-ar afla trebuie să își ajute părinții, frații, surorile. Nu e normal ca ei să stea departe de casă, de familii, de copii. Ei trebuie să fie aici alături de noi, să aibă aici condiții bune de viață, să nu fie nevoiți să plece din cauza unor venituri mici și prețuri nebune. Ca președinte, vreau să mă dedic familiei noastre, Moldova!Nu în ultimul rând, vreau să subliniez că sunt un om profund dedicat libertății, păcii și integrării europene. Ani de zile am luptat în stradă pentru aceste idealuri, am avut credința că le-am obținut după alungarea oligarhilor. Cu toate acestea, am fost păcăliți de cei care, la rândul lor, sunt produsele acestui sistem oligarhic, președintele și colegii ei din PAS. Vă asigur, primarii vor avea libertatea necesară dezvoltării comunităților lor, medicii, învățătorii, fermierii, sportivii, artiștii etc vor fi liberi și sprijiniți de stat. Majoritatea cetățenilor spun că vor în Uniunea Europeană, iar președinta, la fel ca și alți politicieni numiți pro europeni ajunși la putere, a ales doar să vorbească și să își tragă beneficiile politice de pe urma asocierii cu UE.A uitat însă de reformele interne necesare integrării, a uitat de oameni, de problemele lor, a uitat de zecile de promisiuni făcute moldovenilor din țară și de peste hotare, deși a avut și are toată puterea. Știm cu toții că trebuie facute câteva reforme extrem de importante pentru a primi acceptul de a intra în UE. Dacă PAS și actuala președintă nu au reușit să le facă când au avut toată puterea, ce ne face să credem că vor reuși în viitor? De aceea, e nevoie de o schimbare! E nevoie să pornim lupta și să le spunem oamenilor că vom face Moldova prosperă, dreaptă, unită! Vă asigur, parcursul european va continua și fără Maia Sandu! Trebuie, însă, să lămurim un lucru foarte important privind organizarea în aceeași zi cu alegerile prezidențiale a referendumului privind aderarea Republicii Moldova la UE. Știți bine, pentru mine, ca și pentru orice om bine informat, integrarea europeană este un dat, o legitate, o luptă pe viață și pe moarte.Doar că! Spre marele nostru regret, în Republica Moldova există politicieni iresponsabili, care folosesc acest deziderat pentru a-și salva blana după ce nu și-au îndeplinit promisiunile electorale și au băgat țara în faliment și criză continuă. Nimeni nu ne cere la această etapă un referendum. Acest exercițiu se desfășoară de regulă la sfârșitul negocierilor pentru a consfinți capătul de drum al procedurilor și negocierilor pe care niște oameni responsabili le-ar face nu în genunchi, ci bine pregătiți, cu capul sus, în interesul Moldovei și oamenilor, apărând cultura, valorile și tradițiile acestui popor. Este absolut clar că graba și desfășurarea referendumului concomitent cu alegerile prezidențiale reprezintă un instrument politic indecent de a avantaja președintele în exercițiu, ceea ce denotă o certă sincopă morală. Mai mult, putem vorbi aici, ipotetic, de expunerea unui obiectiv atât de important la latitudinea ruletei rusești, deoarece un eșec la referendum ar însemna un dezastru pentru poporul nostru, care spre deosebire de Maia Sandu și gașca ei de ONG-iști, va rămâne aici.Pe de altă parte, un precedent de modificare a Constituției cu un prag electoral atât de scăzut și cu o majoritate de doar 51 de mandate în parlament, este extrem de periculos în condițiile Republicii Moldova, adusă de actuala guvernare în pragul sărăciei absolute și deznădejdii. Ajuns mai apoi în arsenalul unor forțe revanșarde, exponente ale intereselor străine ostile vectorului european de dezvoltare al Moldovei, un asemenea precedent ar putea fi folosit nu doar la schimbarea vectorului de dezvoltare, ci chiar și la instalarea unui regim dictatorial. Cine și cum va răspunde atunci pentru o asemenea crimă împotriva copiilor noștri? Atenționez și pe această cale exercițiul inițiat de actuala președinte e un troc electoral cu destinul poporului nostru.Astăzi, ne unim din nou forțele pentru a ne lua țara înapoi, dar de data aceasta pentru a o reda cu adevărat moldovenilor. Voi fi un președinte dedicat înainte de toate oamenilor și țării noastre! Am încredere totală în sprijinul vostru și vă mulțumesc că v-ați alăturat campaniei noastre pentru strângerea semnăturilor. Sunt conștient că munca va fi uneori grea, plină de provocări și încercări din partea regimului abuziv aflat la guvernare, care se teme de noi. Suntem singurii pe care nu îi pot controla sau manipula. Fac apel la vigilența voastră: haideți să desfășurăm și această campanie cu maximă corectitudine și dăruire. Acesta va fi un exemplu prin care vom demonstra oamenilor puterea și capacitățile noastre. De asemenea, vă rog ca această campanie de strângere a semnăturilor să devină un prilej de dialog cu cetățenii. Să îi ascultăm și să le înțelegem așteptările și nevoile. Noi nu facem promisiuni, ci implementăm soluții reale pentru problemele cu care se confruntă oamenii.Dragii mei, Știți că încă din 2019 mi-am readus familia acasă, în Moldova, după ce persecutați fiind de regimul lui Plahotniuc am fost nevoiți să plecăm în străinătate. Am facut asta nu pentru că s-ar fi schimbat lucrurile în bine, ci pentru că prea mare ne-a fost suferința despărțirii, a aflării în toți acești ani departe de casă, de părinții încă în viață și de mormintele celor pe care nu-i mai avem. Înșelați de această guvernare de incompetenți protejați de președinte am fost cu toții. Aceasta a demonstrat o totală lipsă de caracter și respect față de angajamentele făcute în fața cetățenilor. Îmi doresc să o întâlnesc în dezbateri și să-i adresez întrebările la care mulți cetățeni din țară și din diasporă așteaptă răspunsuri. Este clar că guvernarea dezastruoasă pe care o avem este în primul rând responsabilitatea și eșecul ei, motiv pentru care se teme de aceste dezbateri.Ea crede că, furând un slogan de la Plahotniuc, schimbându-și culoarea din galben în albastrul PD-ului lui Plahotniuc, poate să se disocieze de guvernarea catastrofală a PAS. În realitate, nu face decât să pună în aplicare o nouă schemă de manipulare a cetățenilor. În ultimii patru ani, la fel ca și precedenții, Moldova nu a avut un președinte în adevăratul sens al cuvântului, care să se ocupe serios de treburile interne. Țara a fost condusă de Spânu și echipa sa de șarlatani, venită din cercurile oligarhice. Am avut un președinte care a fost doar o figură decorativă, ignorată și desconsiderată de instituții. Ce vom face mai departe? Vom mai tolera încă patru ani fără un președinte real? Nu ne putem permite încă patru ani de false promisiuni și minciuni. De aceea, suntem astăzi aici, pentru a duce schimbarea până la capăt.Dragi prieteni,Vă mulțumesc din inimă pentru munca pe care o veți depune în perioada următoare. Fiecare dintre voi este esențial în această luptă pentru un viitor mai bun al Moldovei. Haideți să ne unim forțele și să demonstrăm că uniți putem aduce adevărata schimbare de care avem atât de multă nevoie!”