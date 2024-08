Rusia, principalul exportator de muștar în Republica Moldova

14:10

Paval Holding din România, vehiculul de investiţii financiare al milionarilor Adrian şi Dragoş Pavăl, fondatori ai Dedeman, şi care are investiţii importante la companii listate la Bursa de Valori, a scăzut sub pragul de deţinere de 5% din cramele Purcari (controlate de magnatul moldovean Victor Bostan n.a), potrivit unui raport publicat marţi la bvb.ro. "Scăderea […]