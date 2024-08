Marea Britanie: Viitorul buget va fi „dureros”, previne prim-ministrul Starmer

12:40

Japonia pune capăt misiunii vehiculului său trimis pe Lună, la un an după lansarea acestuia Agenţia spaţială japoneză (JAXA) a anunţat luni că a pus capăt operaţiunilor modulului său lunar, care a supravieţuit trei nopţi lunare cu temperaturi glaciale, la aproape un an după lansarea sa în spaţiu, informează AFP, citată de Agerpres. Modulul Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) a asolizat în luna ianuarie pe satelitul natural al Terrei, făcând din Japonia cea de-a cincea ţară din lume care a...