Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi Adormirea Maicii Domnului – Mai multe localităţi își marchează și hramul

În acest an, bugetarii nu vor avea parte de mini-vacanță, iar ziua de 26 august, luni, înainte de Ziua Independenței, nu va fi declarată zi liberă. Cu precizări în acest sens au venit reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, notează IPN. Republica Moldova marchează Ziua Independenței pe 27 august, fiind o zi de sărbătoare nelucrătoare. ... Fără mini-vacanță cu prilejul Zilei Independenței – Anunțul făcut de autorități pentru bugetari