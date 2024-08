Guvernul României vrea să cumpere portul Giurgiulești

Guvernul de la București va discuta în ședința de miercuri un memorandum privind cumpărarea Portului Giurgiuleşti la Dunăre din Republica Moldova de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Achiziția ar urma să se facă prin intermediul Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime" S.A. Constanţa, societate comercială aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Negocierea cu BERD […]

