Uniunea Europeană a fost dată în judecată pentru obiectivele climatice „extrem de inadecvate”

Poliția din Moscova a citat luni la oficiile de recrutare în armata rusă mai mulți „emigranți" care recent au primit cetățenia rusă prin naturalizare. Ei au fost identificați în urma unor raiduri ale forțelor de ordine desfășurate în weekend, informează Europa Liberă Moldova. Printre cei vizați de poliția rusă pentru a fi înrolați în armată