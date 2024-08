Chitaristul Bi-2, care a obținut cetățenia R. Moldova, mesaj în limba română de Ziua Independenței (VIDEO)

10:50

Organizația teroristă Statul Islamic (ISIS) a revendicat responsabilitatea pentru atacul din orașul Soligen, Germania. Informația a fost transmisă prin intermediul Amaq, canalul de știri al ISIS, scrie scrie The Moscow Times. Amaq a transmis că persoana care a comis atacul din Solingen este militant al Statului Islamic. Fapta, potrivit Amaq, este răzbunare pentru „musulmanii din Palestina".