Undă verde la colectarea semnăturilor: CEC a înregistrat grupul de inițiativă al Nataliei Morari

17:00

Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins cererea de înregistrare a grupului de inițiativă al Partidului Social Democrat din Moldova (PSDE) pentru susținerea candidaturii lui Valeriu Pleșca la alegerile prezidențiale. CEC a constatat mai multe nereguli în ceea ce privește legalitatea ședinței Consiliului Politic Național al PSDE, menționând lipsa cvorumului necesar pentru luarea unei decizii legale […]