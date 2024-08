(video) „Dacă m-oi ascunde-n umbră, am s-o fac sub tricolor”: Satoshi, Dara, Magnat & Feoctist au lansat o piesă de Ziua Independenței

Satoshi, Dara, Magnat & Feoctist au lansat împreună o piesă cu denumirea „Cer Senin”. Artiștii au dedicat piesa și versurile în cinstea celor 33 de ani de la Proclamarea Independenței Republicii Moldova: „Toți vor schimbare, și copilul meu și al tău. Moldova nu e loc, e un popor, pentru că iubim trecutul suntem neam nemuritor. Pentru noi cresc copacii cu flori pline de dor, dacă m-oi ascunde-n umbră, am s-o fac sub tricolor”, se arată-n versurile piesei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de UNIMEDIA