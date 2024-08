VIDEO // Grav accident de muncă: Șase constructori au căzut de la înălțime

16:30

Noua serie de smartphone-uri iPhone va fi prezentată oficial pe data de 9 septembrie, a anunțat Apple, scrie hotnews.ro. Apple a anunţat oficial organizarea evenimentului de lansare iPhone-urilor 16, ce va avea loc pe 9 septembrie sub sloganul „It's Glowtime". Anterior, Bloomberg a vehiculat informaţia conform căreia evenimentul va avea loc 10 septembrie, informaţie care […]