(video) Ziua Independenței, marcată prin depuneri de flori de către Tudor Ulianovschi și echipa sa

Politicianul Andrei Năstase, fostul lider al Platformei DA îi urează Moldovei „La mulți ani”. „În acest an, Ziua Independenței este sărbătorită într-un context special, acela în care moldovenii se pregătesc să își aleagă un nou președinte. Aș vrea ca aniversarea din acest an să intre în istorie ca momentul în care ne-am trezit cu toții la realitate și am redat cu adevărat libertatea acestei țări și oamenilor, dezbinați astăzi ca niciodată”, a subliniat Năstase, într-un mesaj de felicitare, adresat cu prilejul celor 33 de ani de independență.