Undă verde la colectarea semnăturilor: CEC a înregistrat grupul de inițiativă al Nataliei Morari

Două persoane au fost rănite după ce armata ucraineană a atacat cu drone un depozit de muniție din districtul Ostrogojski, regiunea Voronej, în noaptea de 23 spre 24 august, anunță The Moscow Times. Guvernatorul regiunii Voronej, Alexander Gusev, a informat pe canalul său de Telegram că incendiul a izbucnit după ce forțele de apărare aeriană […]