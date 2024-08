Marșul independenței la Nisporeni: Sărbătoare cu drapele și tradiții de la moară la monumentul lui Ștefan cel Mare

17:30

SA „Moldovagaz” va achiziționa gaze naturale de la SA „Energocom” și în luna septembrie. Ultima a câștigat licitația desfășurată pe platforma „BRM EST”, transmite IPN. Conform condițiilor de licitație, cantitatea de gaze naturale contractată între părți este de 170 240 MWh sau 16 milioane de metri cubi (estimativ). Prețul de... The post Moldovagaz va continua să procure gaz de la Energocom și în luna septembrie appeared first on ALBASAT.