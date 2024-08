Iohannis, mesaj pentru cetățenii R. Moldova cu ocazia Zilei Independenței: „Sunteți parte a marii familii europene!”

08:40

Luni, 19 august, programul GirlsGoIT a dat startul unui un nou stagiu de practică pentru 10 absolvente ale Taberei de vară 2024. Aceste tinere au fost selectate pentru a participa la internship-ul de două luni, desfășurat în colaborare cu compania IT, Amdaris. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe parcursul acestui stagiu, participantele vor avea ocazia …