Iohannis, mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței R. Moldova: România va continua să vă ofere sprijin strategic pe toate planurile

19:10

Preşedintele francez Emmanuel Macron să asigurări luni că arestarea pe teritoriul francez a patronului mesageriei criptate Telegram Pavel Durov nu este „deloc o decizie politică” şi subliniază că Franţa este „ataşată libertăţii de exprimare şi comunicare”, relatează News.ro cu referire la AFP. Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov. • La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esp...