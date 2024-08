Maia Sandu: Alegem un viitor în pace și bunăstare! La mulți ani, Moldova!

15:20

Un pensionar din stânga Nistrului a tras o sperietură zdravănă după ce nu și-a mai găsit banii pe care i-a îngropat în curte pentru a-și asigura bătrânețile. Speriat că a fost prădat, bărbatul a sunat la poliție. Potrivit Tiraspol-news, pensionarul îngropase 20 000 de dolari și 4 000 de euro,...