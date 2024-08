Deputatul ucrainean Artyom Dmytruk a părăsit ilegal Ucraina prin Republica Moldova

16:50

Conacul Kazimir din Cernoleuca, raionul Dondușeni, încântă localnicii și vizitatorii satului, dar are nevoie de investiții. Clădirea, de o importanță istorică incontestabilă, are lăcată la ușă, iar turiștii îl pot admira doar din exterior. „Dacă sincer am venit în vacanță la bunei aici, copii la bunei, în raionul Edineț, căutam niște locuri, ne place să […]