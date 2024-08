Polonia afirmă că o dronă ar fi pătruns în spaţiul său aerian în timpul unui atac masiv asupra Ucarinei

12:30

Șefa statului, Maia Sandu, are Covid-19. A anunțat chiar ea într-un live pe Facebook, luni, 26 august. „Dragi cetățeni, eu din păcate am luat covid și nu voi putea participa la evenimentele publice de astăzi și de mâine. Eu mă simt bine, nu am alte simptome. Sunt doar mai obosite decât altă dată. Pentru a […] Articolul VIDEO Maia Sandu are Covid-19. Nu va participa la evenimentele dedicate Zilei Independenței apare prima dată în Realitatea.md.