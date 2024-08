Judecată pentru o construcție ilegală

19:30

Republica Moldova se confruntă cu o lipsă acută de medici veterinari. În companiile de la stat şi private sunt cam 750 de specialişti, un deficit de 35 la sută, mai ales in zonele rurale, unde este cea mai mare nevoie. In acest an, statul a reuşit să angajeze doar 13 tineri absolvenți ai facultăților de profil. Autorităţile speră că indemnizația unică de aproape 200 de mii de lei, care se oferă din acest an, va atrage mult mai mulţi tineri pentru a se angaja la sate.