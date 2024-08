(VIDEO) Maia Sandu are COVID, Bolea își încearcă norocul „independent”, se tem moldovenii de o nouă pandemie?/ Știri NewsMaker

18:10

Deputații comuniști Vladimir Voronin și Diana Caraman solicită Curții Constituționale să verifice constituționalitatea unei prevederi din Codul Electoral și Hotărârea Parlamentului prin care a fost stabilită data următoarelor alegeri prezidențiale. O sesizare în acest sens a fost depusă în data de 22 august. Potrivit sesizării, Vladimir Voronin și Diana Caraman au solicitat verificarea constituționalității art. […]