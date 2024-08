ARF Rezina. Furtuna Echimăuți este campioana raionului Rezina 2024

16:40

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova anunță înscrierea la Marea Dictare Națională, ediția a II-a, care va avea loc pe 31 august curent, ora 9:00. Evenimentul este organizat sub egida Președinției Republicii Moldova și are drept scop sărbătorirea limbii române și promovarea vorbirii și scrierii corecte în rândul populației. În acest an, Marea Dictare