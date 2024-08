(VIDEO) În Chișinău, cazurile de infectare cu virusul Covid-19 au devenit mai frecvente: medicii recomandă purtarea măștilor

10:50

Începând cu 2 septembrie 2024, Parlamentul se va întruni în sesiunea ordinară de toamnă. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția în acest sens. Ședința plenară a Parlamentului va fi convocată la propunerea Biroului permanent, care va stabili și ordinea de zi. Conform Regulamentului, legislativul are două sesiuni ordinare anual. Sesiunea de primăvară începe în […] The post Deputații se bucură de ultimele zile de vacanță. Revin la muncă din 2 septembrie appeared first on NewsMaker.