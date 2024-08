Un bărbat de 51 de ani s-a înecat într-un lac din raionul Edineț. Precizările poliției

21:00

La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost inaugurată, pe 21 august, expoziția de realitate virtuală „War Up Close" („Războiul de aproape"), dedicată invaziei ruse din Ucraina. Vizitatorii vor putea „să se plimbe" și să exploreze virtual zone de conflict prin vizualizarea de imagini panoramice cu ajutorul unor dispozitive speciale. „„War Up Close" este […]