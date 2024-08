Meteorologii anunță pentru luni temperaturi de până la +37°C

10:40

Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Turcia sunt atenționați despre extinderea incendiilor forestiere în provinciile Aydin, Izmir și Manisa din vestul țării și intensificarea incendiilor în apropierea graniței regiunii Kavaklidere din Mugla, transmite IPN. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor să verifice starea vremii...