Contactul „piele pe piele” ajută la stimularea neurodezvoltării bebelușilor prematuri

Un substitut de zahăr numit eritritol, folosit pentru a adăuga volum sau a îndulci produse cu conținut redus de zahăr, precum cele din stevie, monkfruit și dietele keto, a fost asociat cu formarea cheagurilor de sânge, accident vascular cerebral, atac de cord și deces, conform unui studiu recent, transmite CNN. „Gradul de risc nu este modest”, a declarat Dr. Stanley Hazen, autorul principal al studiului și director al Centrului de Diagnostic și Prevenire Cardiovasculară de la Cleveland Clinic Lerner Research Institute. Studiul, publicat pe 27 februarie în revista Nature Medicine, a arătat că persoanele, inclusiv cele cu factori de risc preexistenți pentru boli cardiace, cum ar fi diabetul, aveau de două ori mai multe șanse de a suferi un atac de cord sau accident vascular cerebral dacă aveau niveluri ridicate de eritritol în sânge. „Dacă nivelul de eritritol din sânge era în primii 25% în comparație cu ultimii 25%, exista un risc de aproximativ două ori mai mare de atac de cord și accident vascular cerebral”, a explicat Hazen. „Este la egalitate cu cei mai puternici factori de risc cardiac, cum ar fi diabetul". Potrivit CNN, alte cercetări de laborator effectuate și pe animale prezentate în lucrare au arătat că eritritolul pare să determine trombocitele din sânge să se coaguleze mai ușor. Cheagurile se pot desprinde și ajunge la inimă, declanșând un atac de cord, sau la creier, declanșând un accident vascular cerebral. „Acest lucru trage cu siguranță un semnal de alarmă”, a declarat Dr. Andrew Freeman, director de prevenire cardiovasculară și wellness la National Jewish Health, un spital din Denver, care nu a fost implicat în cercetare. „Se pare că există un risc de coagulare din cauza utilizării eritritolului", a spus Freeman. „Evident, este nevoie de mai multe cercetări, dar, din prudență, ar putea avea sens să limitați eritritolul în dieta dumneavoastră pentru moment". Ca reacție la studiu, Calorie Control Council, o asociație din industrie, a declarat pentru CNN că „rezultatele acestui studiu contrazic decenii de cercetări științifice care au demonstrat siguranța îndulcitorilor cu conținut redus de calorii, inclusiv eritritolul, așa cum este evidențiat de aprobările de reglementare la nivel mondial pentru utilizarea lor în alimente și băuturi”, a afirmat Robert Rankin din partea consiliului într-un e-mail. Rankin a adăugat că rezultatele „nu ar trebui generalizate la populația largă, deoarece participanții la studiu aveau deja un risc crescut de evenimente cardiovasculare”. Asociația Europeană a Producătorilor de Polioli a refuzat să comenteze, menționând că nu a revizuit studiul. Ce este eritritolul? La fel ca sorbitolul și xilitolul, eritritolul este un alcool din zahăr, un carbohidrat care se găsește în mod natural în multe fructe și legume. Acesta are aproximativ 70% din dulceața zahărului și este considerat fără calorii, potrivit experților. Fabricat artificial în cantități masive, eritritolul nu are un gust persistent, nu crește glicemia și are un efect laxativ mai redus decât alți alcooli din zahăr. „Eritritolul arată ca zahărul și are gustul zahărului”, a specificat Hazen, care conduce, de asemenea, Centrul pentru Microbiome și Sănătate Umană al Clinicii Cleveland. „Eritritolul a devenit preferatul industriei alimentare, fiind un aditiv extrem de popular în produsele keto și în alimentele cu conținut scăzut de carbohidrați, comercializate pentru persoanele cu diabet", a menționat el. „Am constatat că unele alimente etichetate pentru diabet conțineau mai mult eritritol decât orice alt ingredient, după greutate". De asemenea, eritritolul este ingredientul predominant, în termeni de greutate, în multe produse „naturale” pe bază de stevia și fructe de monk, a explicat Hazen. Deoarece stevia și monkfruit sunt de 200 până la 400 de ori mai dulci decât zahărul, doar o cantitate foarte mică este necesară în produse. Restul este completat cu eritritol, care oferă textura cristalină și aspectul similar zahărului la care consumatorii se așteaptă. Legătura dintre eritritol și problemele cardiovasculare Descoperirea legăturii dintre eritritol și problemele cardiovasculare a fost pur accidentală, a declarat Hazen. „Nu ne-am așteptat niciodată la acest lucru. Nici măcar nu am căutat-o". Cercetarea condusă de Hazen a avut un scop clar: să identifice substanțe chimice sau compuși necunoscuți în sângele unei persoane care ar putea prezice riscul unui atac de cord, accident vascular cerebral sau deces în următorii trei ani. Pentru a realiza acest lucru, echipa a analizat 1.157 de probe de sânge de la persoane cu risc de boli de inimă, colectate între 2004 și 2011. „Am descoperit o substanță care părea să joace un rol important, dar nu știam ce era”, a spus Hazen. „Ulterior, am aflat că era vorba despre eritritol, un îndulcitor”. Deși corpul uman produce în mod natural eritritol, cantitățile sunt foarte mici și nu ar putea explica nivelurile ridicate măsurate în probele analizate, a adăugat el. Pentru a verifica rezultatele inițiale, echipa lui Hazen a analizat un alt set de probe de sânge de la peste 2.100 de persoane din Statele Unite și alte 833 de probe colectate de colegii din Europa până în 2018. Aproximativ trei sferturi dintre participanți din toate cele trei grupuri aveau boli coronariene sau hipertensiune arterială, iar aproximativ 20% aveau diabet, a precizat Hazen. Majoritatea participanților erau bărbați cu vârste cuprinse între 60 și 70 de ani. În toate cele trei grupuri, cercetătorii au observat că nivelurile mai ridicate de eritritol erau asociate cu un risc crescut de atac de cord, accident vascular cerebral sau deces în următorii trei ani. Pentru a înțelege de ce se întâmplă acest lucru, cercetătorii au efectuat teste suplimentare pe animale și în laborator, descoperind că eritritolul „duce la o creștere a trombozei” sau a coagulării sângelui, a explicat Hazen. Coagularea sângelui este esențială pentru supraviețuirea umană, deoarece previne sângerarea excesivă în cazul tăieturilor sau rănilor. Același proces are loc continuu și la nivel intern. „Vasele noastre de sânge sunt mereu sub presiune și apar microfisuri, iar trombocitele din sânge repară aceste mici fisuri în mod constant”, a explicat Hazen. Cu toate acestea, dimensiunea cheagului depinde de intensitatea declanșatorului care stimulează trombocitele. De exemplu, un stimul de doar 10% ar produce un cheag de 10%. „Cu eritritolul, însă, trombocitele devin extrem de sensibile: un stimul de doar 10% poate provoca formarea unui cheag de 90% până la 100%,” a adăugat Hazen. „Pentru persoanele expuse riscului de coagulare, atac de cord și accident vascular cerebral – cum ar fi cei cu boli cardiace existente sau diabet – cred că există suficiente dovezi pentru a recomanda evitarea eritritolului până când vor fi realizate studii suplimentare”, a declarat Hazen. Oliver Jones, profesor de chimie la Universitatea RMIT din Australia, a subliniat că studiul a identificat doar o corelație, nu o cauzalitate. „Așa cum remarcă autorii studiului, au găsit o asociere între eritritol și riscul de coagulare, dar nu o dovadă definitivă a unei relații cauzale”, a spus Jones, care nu a fost implicat în cercetare, într-o declarație. „Riscurile potențiale (și, deocamdată, nedovedite) ale consumului excesiv de eritritol ar trebui, de asemenea, să fie evaluate în contextul riscurilor bine documentate asociate cu consumul excesiv de glucoză.” Într-o parte finală a studiului, opt voluntari sănătoși au consumat o băutură conținând 30 de grame de eritritol – o cantitate frecventă în dieta multor americani, conform National Health and Nutrition Examination Survey. Analizele de sânge efectuate în următoarele trei zile au monitorizat nivelurile de eritritol și riscul de coagulare. „Treizeci de grame de eritritol au fost suficiente pentru a crește nivelul de eritritol din sânge de o mie de ori” a explicat Hazen. „Acest nivel ridicat a persistat suficient pentru a declanșa și a amplifica riscul de coagulare timp de două până la trei zil” Pentru context, Hazen a menționat că 30 de grame de eritritol sunt echivalentul unei înghețate keto. „Dacă verificați etichetele nutriționale ale multor înghețate keto, veți vedea termeni precum (reducere a zahărului sau alcool de zahăr), care se referă la eritritol. De obicei, o porție stan dart de înghețată keto conține între 26 și 45 de grame de eritritol”, a explicat el. „Eu și coautorul meu am vizitat magazinele și am verificat etichetele”, a spus Hazen. „Am găsit o cofetărie destinată persoanelor cu diabet care conținea aproximativ 75 de grame de eritritol”. În prezent, nu există o „doză zilnică acceptată" stabilită de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară sau de Food and Drug Administration din SUA, care consideră eritritolul ca fiind general recunoscut ca sigur. „Este necesar să aprofundăm cercetările privind eritritolul, mai ales având în vedere că acest ingredient este disponibil pe scară largă. Dacă se demonstrează că este dăunător, trebuie să fim informați", a declarat Freeman de la National Jewish Health. Hazen a fost de acord: „De obicei, nu sunt de acord să trag alarma, dar acesta este un subiect care merită o atenție deosebită", a adăugat el.