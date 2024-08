Focurile de artificii: la ce pericol ne expunem din cauza spectacolului de lumini

19:00

Anul acesta, în Republica Moldova, recolta de struguri pentru vin ar putea fi cu până la 35% mai mică faţă de 2023. Se preconizează o producție de 3 până la 12 tone pe hectar. Viţa-de-vie a fost afectată de seceta şi temperaturile caniculare din această vară. Aceste date au fost discutate în cadrul ședinței Consiliului pe