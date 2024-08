Nichita Naumciuc și Dmitrii Zincenco au cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Canada

08:10

Un copil în vârstă de trei ani a fost accidentat mortal duminică seara într-un parc din localitatea Vărvăreuca, raionul Florești, în timp ce se se afla la o plimbare cu părinții ei, anunță Poliția. Poliția din Florești a stabilit la fața locului faptul că un bărbat de 34 de ani, din aceeași localitate, aflând-se la volanul unui …