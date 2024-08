Adio, fire de păr albe! Soluţia de casă care le acoperă în 5 minute

06:20

Cu doar câteva zile rămase până la începutul noului an școlar, părinții au luat cu asalt magazinele și piețele pentru a-și pregăti copiii de școală. Înarmați cu multă răbdare și cu portofelele bine garnisite, aceștia au început să umple ghiozdanele celor mici. Totuși, prețurile din acest an i-au surprins pe mulți, și nu în cel