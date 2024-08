Aur și argint! Canoistul Serghei Tarnovschi a câștigat a doua medalie la Campionatul Mondial din Uzbekistan

15:50

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a comunicat că încă o localitate din regiunea Kursk, Federația Rusă, a trecut sub controlul armatei ucrainene. Informația a fost raportată în data de 22 august, după o întrevedere cu comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexandr Sîrski. Aceasta este a nouăzeci și patra localitate capturată în regiunea Kursk, potrivit informațiilor […]