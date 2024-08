Canoistul Serghei Tarnovschi a câștigat aurul la Campionatele Mondiale din Uzbekistan

14:50

Poliția și procuratura înregistrează „un progres destul de avansat" în investigarea omorului din sectorul Rîșcani. Precizarea a fost făcută de ministrul Afacerilor Interne Adrian Efros pentru NewsMaker. Potrivit ministrului, din motiv că pe rol este încă activ acest dosar penal nu pot fi comunicate mai multe detalii. „Cu riscul de a-mi repeta narativele anterioare… am […]