Rusia va avea nevoie de 15 până la 20 de brigăzi sau de cel puțin 50.000 de militari pentru a îndepărta Forțele Armate ucrainene din teritoriile ruse pe care armata ucraineană le-a ocupat în timpul ofensivei din regiunea Kursk. Aceste evaluări ale oficialilor anonimi americani sunt date de The New York Times, scrie Meduza și Digi24.ro. Acum, armata rusă nu are un număr suficient de forțe în zonele de frontieră, notează publicația. În același timp, Ucraina, potrivit The New York Times, a implicat...