Prezidențiale 2024 // A fost constituit grupul de inițiativă în susținerea lui Andrei Năstase

Medicii au început să testeze pe pacienţi primul vaccin din lume împotriva cancerului pulmonar care funcţionează cu tehnica ARN mesager (ARNm), în timp ce experţii salută potenţialul său „revoluţionar” de a salva mii de vieţi, relatează The Guardian și News.ro. Cancerul pulmonar este cel mai frecvent cancer care cauzează decesul la nivel mondial, fiind responsabil pentru aproximativ 1,8 milioane de decese în fiecare an. Ratele de supravieţuire în cazul celor cu forme avansate ale bolii, atunci c...