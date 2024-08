(FOTO) Vămile Sculeni și Leuseni-Albița continuă să fie aglomerate. Poliția de Frontieră: “Se lucrează la capacitate maximă”

14:00

Războiul „s-a întors” în Rusia, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un discurs difuzat sâmbătă, adăugând că Moscova, care a atacat ţara sa în 2022, „va şti ce înseamnă represaliile”.Rusia a vrut să ne „distrugă”, dar războiul „s-a întors acasă”, a spus el într-un videoclip pentru a marca Ziua Independenţei Ucrainei, despre care a spus că a fost înregistrat în zona de frontieră din care Kievul şi-a lansat incursiunea surpriză în Rusia.„Ucrainenii îşi plătesc întotdeauna datoriile. Iar cei care au adus nenorocirea pe pământul nostru o vor găsi la ei acasă. Cu dobândă. Oricine încearcă să semene răul pe pământul nostru va culege roadele acestuia pe propriul teritoriu. Aceasta nu este o profeţie, nu este jubilare, nu este răzbunare oarbă; este un fel de model. Este dreptate. Un bumerang pentru rău. Iar lansarea sa a început nu departe de locul în care înregistrez acest discurs. Regiunea Sumi. Mohriţia. Râul Psel. La câţiva kilometri de graniţa noastră. Graniţa dintre Ucraina şi opresiune, dintre viaţă şi moarte. Graniţa dintre un stat european independent şi organizaţia teroristă numărul unu în lume. Acum 913 zile, Rusia a declanşat un război împotriva noastră, inclusiv prin regiunea Sumi. A încălcat nu numai frontierele noastre suverane, ci şi limitele cruzimii şi ale bunului simţ. S-a străduit la nesfârşit pentru un singur lucru: să ne distrugă. În schimb, astăzi sărbătorim cea de-a 33-a Zi a Independenţei Ucrainei.Şi tot ceea ce inamicul aducea pe pământul nostru s-a întors acum la el acasă. Iar cel care a vrut să transforme ţara noastră într-o zonă tampon ar trebui să se gândească la prevenirea transformării ţării sale într-o federaţie tampon. Acesta este modul în care răspunde independenţa. Ea ripostează pentru civilii noştri, care sunt vizaţi de bombe aeriene ghidate, pentru părinţii noştri care au încărunţit, pentru copiii noştri care sunt obligaţi să înveţe în subteran.Pentru toţi oamenii noştri care ar prefera să nu cunoască niciodată numele acestor locuri blestemate în viaţa lor: „Savasleika”, «Olenya», «Engels». Dar, din păcate, ucrainenii le cunosc. De aceea, inamicul nostru va şti, de asemenea, care este răzbunarea în stil ucrainean. Merituoasă, simetrică, cu rază lungă de acţiune. Ei vor şti că, mai devreme sau mai târziu, un răspuns ucrainean va ajunge în orice punct din Federaţia Rusă care reprezintă o sursă de pericol pentru viaţa statului şi a poporului nostru.Ochii stinşi ai şefului lor percep întreaga lume ca pe o zonă gri. Dar noi nu vom permite transformarea într-o zonă gri a pământurilor noastre, unde steagurile albastru şi galben aparţin de drept. Un bătrân bolnav din Piaţa Roşie, care ameninţă în mod constant pe toată lumea cu butonul roşu, nu ne va dicta niciuna dintre liniile sale roşii. Doar Ucraina şi ucrainenii vor stabili cum să trăiască, ce cale să urmeze şi ce alegere să facă. Pentru că acesta este modul în care funcţionează independenţa.Ucraina uimeşte încă o dată. Rusia revine încă o dată la repertoriul său. Acesta este modul în care presa mondială prezintă în general evenimentele din regiunea Kursk. Ele arată cum îşi tratează Rusia cetăţenii, pe care îi numeşte „populaţie”. Cum Rusia „nu-i abandonează” pe ai lor. Cum soldaţii lor le jefuiesc magazinele locale. Aşa arată Rusia lui Putin în ochii lumii. Şi, în acelaşi mod, întreaga lume vede cum războinicii noştri oferă apă, hrană şi medicamente localnicilor, care spun: „Este bine că voi sunteţi aici acum, nu Kadîrovii”. Aşa arată demnitatea Ucrainei. Civilizaţie. Virtutea independenţei noastre.Acum 33 de ani, Ucraina a renăscut pe hărţile lumii, iar astăzi Ucraina cucereşte inimile întregii lumi. Ea inspiră cu curaj. Serveşte drept exemplu de cum să nu ne fie frică de Putin. Şi uneşte lumea în jurul viziunii sale ucrainene asupra lumii: în secolul XXI, teroriştii ar trebui să-şi găsească socoteala la Haga, nu confortul în Valday. Şi nimeni în lume nu va mai spune: „Unde este Ucraina?” Pentru că fiecare continent spune acum: „Ucraina trebuie să câştige”. Acest lucru alimentează independenţa noastră. Ucraina noastră. Nu duce lipsă de regiuni străine. Avem nevoie de pace şi linişte pe pământurile noastre. De-a lungul întregii noastre frontiere de 6.992 de kilometri. Pe uscat, pe mare, în aer, în interiorul ţării - oriunde stăm de pază pentru valorile noastre.Aşa cum fac războinicii noştri. În toate direcţiile liniei frontului şi ale frontierei de stat, care este simbolizată de stâlpii de frontieră. Iar voinţa şi lupta noastră sunt simbolizate de poporul nostru - apărătorii noştri, stâlpii noştri. Cei pe umerii cărora Ucraina stă puternică. Şi vreau să le spun tuturor luptătorilor noştri de astăzi: Vă doresc să fiţi puternici! Şi vă mulţumesc, băieţi! Când a apărut nevoia de a apăra Ucraina, aţi spus în scurt timp: plus. De atunci, timp de 913 zile la rând, aţi aplicat un „minus” ocupanţilor. Numai voi ştiţi cât efort, sudoare, sânge şi munca voastră extrem de grea se ascund cu adevărat în spatele statisticilor seci ale pierderilor inamice. Numai voi ştiţi ce înseamnă cu adevărat să menţii o poziţie. Ce înseamnă să fii „blocat de artileria şi avioanele inamice toată ziua”. Ce înseamnă să rămâi ferm atunci când „orcii împing”. Voi aţi păstrat şi păstraţi independenţa noastră.Le mulţumesc tuturor celor care îi ajută pe luptătorii noştri şi statul nostru, tuturor celor care trăiesc şi muncesc pentru ca independenţa noastră să funcţioneze şi să trăiască. Lucrătorii noştri medicali, salvatorii noştri, pompierii noştri, inginerii energeticieni, voluntarii şi antreprenorii noştri, ofiţerii de poliţie şi fermierii, lucrătorii feroviari, profesorii şi elevii. Toţi aceştia. Ucrainenii de aici, ucrainenii din străinătate, care ajută, găsesc, trimit materialele necesare, spun lumii despre Ucraina. Şi toţi cei care rămân cu Ucraina în teritoriile temporar ocupate. Toţi ucrainenii a căror forţă nu are graniţe, a căror voinţă este nemărginită.Lor le sunt extrem de recunoscător. Şi astăzi. Şi pentru fiecare dintre cele 913 zile ale acestui război. Pentru cauza fiecăruia dintre voi. Pentru că aţi dovedit că independenţa este o cauză pentru toată lumea. Şi are multe dimensiuni. Fiecare dintre ele trebuie să fie câştigată pentru a asigura o independenţă completă. Aceasta este independenţa economică, aceasta este independenţa energetică. Aceasta este independenţa spirituală a poporului ucrainean. Iar ortodoxia ucraineană face astăzi un pas spre eliberarea de diavolii Moscovei. Aceasta este, de asemenea, realizarea dreptăţii pentru distincţiile unei Ucraine independente, care nu vor mai fi purtate niciodată de cei care au trădat-o. Aceasta este realizarea dreptăţii pentru eroii străini care apără Ucraina pe linia frontului şi merită onoarea ucraineană - cetăţenia noastră. Acestea sunt procese inevitabile care au fost lansate de noi astăzi. Acesta este modul în care independenţa este consolidată.Şi ar trebui să existe o graniţă solidă între noi şi inamic, şi nu vor exista ziduri între ucraineni. Pentru că Ucraina este în fiecare dintre noi. Independenţa este în fiecare dintre noi. Şi uniţi, suntem capabili să învingem. Acest lucru a fost dovedit până la 24 februarie. A fost dovedit în 2022 şi 2023. Şi anul acesta o dovedeşte. Am rezistat, am reţinut şi am respins inamicul, iar acum continuăm să facem acest lucru în mlaştinile lor.Ştim ce este independenţa. Cât de dificil este să o reînviem. Cât de dificil este să o apărăm. Dar ştim: totul depinde de noi.Ştim cum arată independenţa. În dimineaţa zilei de 24 februarie, era în ochii noştri. Astăzi, independenţa este în tranşee în toate direcţiile. Este în oraşele şi satele noastre: în fiecare episod în care găsim ce este mai bun în noi, găsim Ucraina în noi şi luptăm pentru ea. Independenţa are astăzi ochii obosiţi care au văzut totul. Independenţa zâmbeşte atunci când ucrainenii reuşesc. Independenţa este tăcere atunci când ne pierdem oameni dragi. Independenţa este jurământul de a nu uita niciodată eroii căzuţi. Independenţa are gust de fum şi praf pe câmpul de luptă şi în viaţa civilă. Independenţa coboară în adăpost în timpul unei alerte de raid aerian pentru a supravieţui şi pentru a se ridica din nou pentru a spune din nou inamicului: nu veţi reuşi. Veţi eşua. Nu veţi învinge. Şi veţi fi traşi la răspundere pentru tot.Acesta este modul în care simţim libertatea. Aşa arată Ucraina. Aşa arată independenţa. Şi aşa sună ea.La mulţi ani de ziua Independenţei, ucraineni!Slavă Ucrainei!”, a spus Zelenski.