Un depozit de muniții din regiunea rusă Voronej a izbucnit în flăcări după ce a fost lovit cu drone de ucraineni

Tragedia războiului din Ucraina are mai multe aspecte. Una dintre aceste fațete este tragedia copiilor ucraineni, pe care Rusia i-a evacuat forțat din teritoriile ocupate. Și această tragedie nu afectează doar copiii ucraineni. NM vă relatează povestea unui băiat din Moldova, care din cauza războiului a ajuns în Crimeea ocupată. Tragedia copiilor ucraineni Liderii ruși […]