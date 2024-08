Azi la stadionul Mircea Eliade: meciul de deschidere al Ligii 2 la ora 18:00 – Află detalii!

08:40

Republica Moldova intră de astăzi sub cod portocaliu de caniculă, cu excepția raioanelor de nord, unde codul este galben. Temperaturile vor crește până la +37 de grade Celsius, transmite IPN. Serviciul Hidrometeorologic de Stat menționează că în perioada 17-21 august, temperatura maximă a aerului în nordul țării va atinge valori... The post Centrul și sudul țării intră sub cod portocaliu de caniculă appeared first on ALBASAT.