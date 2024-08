„Ucraina va învinge în acest război barbar al Federației Ruse”. Mesajele oficialilor de la Chișinău pentru Ucraina care marchează 33 de ani de Independență

09:50

Trupul milionarului britanic Mike Lynch și al fiicei sale de 18 ani, Hannah, dispăruți după naufragiul iahtului din Italia, au fost găsite, miercuri, 21 august, la locul accidentului, informează The Telegraph. Spre seara aceleiași zile, salvatorii au recuperat și corpurile celorlalte trei victime, astfel încât toate persoanele dispărute au fost găsite. Pe 19 august, iahtul