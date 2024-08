(VIDEO)Președintele polonez Andrzej Duda a sosit la Kiev de Ziua Independenței

09:20

Începând cu 26 august și până pe 29 august la ora 07:00 va fi sistată circulația transportului public pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale (PMAN). Troleibuzele și autobuzele vor fi redirecționate pe străzile adiacente. Și conducătorii auto, care traversează cartierele unde este anunțată suspendare de trafic, au fost […]