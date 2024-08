Trei persoane au fost ucise și alte trei rănite cu un cuțit de un individ la un festival din Germania

08:20

Vizita lui Scholz Cancelarul Germaniei și liderul social-democraților germani, Olaf Scholz, a efectuat o vizită de lucru în Moldova. El s-a întâlnit cu președintele Maia Sandu și premierul Dorin Recean. Cu Sandu, Scholz a discutat despre impactul războiului din Ucraina asupra Moldovei, amenințările hibride și realizările Chișinăului pe calea integrării europene. Iar cu Recean — posibilitățile de creștere a sprijinului pentru Moldova pe drumul european. Acum 12 ani — aproape în aceeași zi — Moldova a fost […] The post NM Espresso: despre ce a discutat Scholz cu Sandu, cum folosește Chișinăul «pedepse fără recompense» și unde nu se mai poate fuma acum appeared first on NewsMaker.