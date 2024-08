(FOTO) Cum s-a desfășurat proiecția privată a documentarului „Strada Independenței”, produs de NewsMaker

08:10

Președinta Maia Sandu a lansat un jurnal de campanie, în format video. În primul video, șefa statului a spus cum va combina activitatea de președintă cu cea de candidat la prezidențiale. Totodată a comunicat de unde va lua bani pentru campania electorală. „Ca de obicei, ne bazăm pe contribuțiile oamenilor care ne susțin", a precizat