Dan Perciun, la Forumul cadrelor didactice din Strășeni: ministerul va crea o rețea de circa 100 de școli care să fie bază pentru practica pedagogică

16:30

La data de 22 august 2024, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a avut o întrevedere oficială cu reprezentanții organizației internaționale neguvernamentale People in Need (PIN), care se ocupă de sprijinirea și dezvoltarea proiectelor sociale în Republica Moldova. În cadrul întrevederii, au fost discutate aspecte privind implicarea municipiului în inițiativele PIN, menite să îmbunătățească calitatea serviciilor