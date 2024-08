Atenție! Accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală va fi temporar restricționat

22:00

Consiliul Național al Partidului Nostru l-a desemnat, pe 21 august, cu unanimitate de voturi, pe președintele formațiunii, Renato Usatîi, drept candidat pentru alegerile prezidențiale. În cadrul evenimentului de la Palatul Republicii, care a reunit sute de oameni, Renato Usatîi a urcat pe scenă pe fundalul melodiei lui Mihai Volontir – „Moldovenii când se strâng". „Am […]